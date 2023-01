No. 22 New Mexico 88, Colorado St. 69

COLORADO ST. (8-6)

Cartier 7-8 2-3 16, Moors 1-6 0-0 2, Rivera 4-9 2-2 12, Stevens 4-15 1-2 10, Tonje 5-8 3-3 16, Evans 3-5 1-2 7, Hebb 1-1 0-1 2, Palmer 2-4 0-0 4, Young 0-0 0-0 0. Totals 27-56 9-13 69.

NEW MEXICO (13-0)

Allick 2-3 0-0 4, Udeze 2-9 6-8 10, House 10-14 1-2 26, Johnson 3-5 0-0 8, Mashburn 7-15 1-2 19, Jenkins 4-8 0-0 11, Dent 1-4 2-2 4, Forsling 0-0 0-0 0, Seck 0-0 3-4 3, Appelhans 0-1 0-0 0, Fino-A-Laself 1-1 0-0 3. Totals 30-60 13-18 88.

Halftime_New Mexico 49-24. 3-Point Goals_Colorado St. 6-21 (Tonje 3-5, Rivera 2-4, Stevens 1-6, Palmer 0-1, Evans 0-2, Moors 0-3), New Mexico 15-25 (House 5-6, Mashburn 4-8, Jenkins 3-4, Johnson 2-4, Fino-A-Laself 1-1, Allick 0-1, Dent 0-1). Rebounds_Colorado St. 25 (Rivera 6), New Mexico 30 (Udeze 13). Assists_Colorado St. 15 (Stevens 7), New Mexico 17 (House 5). Total Fouls_Colorado St. 18, New Mexico 16. A_15,125 (15,411).